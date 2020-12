Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX im Plus erwartetDer DAX könnte zur Wochenmitte erneut versuchen, aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen nach oben auszubrechen. Vorbörslich zeigt sich der deutsche Leitindex um 0,35 Prozent fester bei 13.409,90 Punkten.2. Börsen in Fernost freundlichAn den asiatischen Märkten steigen die Kurse am Mittwoch an. Der japanische Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...