Zyklik & Turnaround - Seitwärtsrenditen mit ThyssenKrupp

Die Sektorrotation in Folge des Durchbruchs beim Corona-Impfstoff hat die Kurse vieler Zykliker in Schwung gebracht, die zuvor nur unterdurchschnittlich an den Erholungstrends partizipiert haben - das gilt auch für ThyssenKrupp (DE0007500001). Mit einer verbesserten Nachfrage der Automobilindustrie, positivem Momentum beim Stahlpreis und einer möglichen europäischen Incentivierung von "Grünem Stahl" bewerten die Analysten der SG das Unternehmen als Kauf und geben als 12-Monats-Kursziel 10,20 Euro an. Wem das zu optimistisch erscheint, kann mit Zertifikaten den defensiven Einstieg wagen und kurzfristig schon im Seitwärtstrend von der hohen Volatilität der Aktie profitieren.

Discount-Strategie mit 16 Prozent Puffer (März 2021)

Wer sich nur kurzfristig auf konstante Kurse positionieren will, erzielt beim Discount-Zertifikat der UBS mit der ISIN DE000UD7J982) mit dem Kaufpreis von 5,57 Euro eine maximale Rendite von 0,43 Euro oder 28,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag (18.3.21) auf oder über dem Cap von 6 Euro schließt. Der Sicherheitspuffer liegt bei 16,9 Prozent.

Bonus-Strategie mit 38 Prozent Puffer (März 2021)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (ISIN DE000PF4EBQ3) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 7 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 4 Euro (Puffer 40 Prozent!) bis zum Bewertungstag (19.3.21) niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 6,66 Euro liegt der maximale Gewinn bei 0,34 Euro, was einer Rendite 18,4 Prozent p.a. entspricht. Attraktiv: Das Zertifikat ist geringfügig günstiger als die Aktie (geringes Abgeld).

Einkommensstrategie mit 10 Prozent Puffer (Juni 2021)

Die Aktienanleihe der HypoVereinsbank (ISIN DE000HZ3KDZ5) zahlt unabhängig der Kursentwicklung einen Kupon von 16,4 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs auf pari entspricht dies auch der effektiven Rendite. Schließt die Aktie am Bewertungstag (18.6.21) auf oder über dem Basispreis von 5,60 Euro, erhalten Anleger außerdem den vollständigen Nominalbetrag zurück; andernfalls erhalten sie die Lieferung von 178 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 5,60 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Attraktive Renditen und komfortable Puffer schon bei kurzen Laufzeiten - die Volatilität macht"s möglich bei ThyssenKrupp. Über die Wahl des Caps / der Barriere / des Basispreises entscheidet die persönliche Risikobereitschaft und Renditeforderung der Anleger.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ThyssenKrupp-Aktien oder von Anlageprodukten auf ThyssenKrupp-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de