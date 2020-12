Die Futures halten sich im Vorfeld der FED-Sitzung zurück. Niemand lehnt sich heute früh am Terminmarkt zu weit aus dem Fenster. Alle wichtigen Futures pendeln um den Stand der Schlusskurse herum, mit einer leichten Tendenz zu Gewinnmitnahmen. Positive Impulse kommen dagegen von den asiatischen Präsenzbörsen, die überwiegend deutlich im Plus notieren.Der DAX arbeitete auch am Dienstag weiter an seiner Weihnachtsrally. Bis dato ist dem deutschen Leitindex der Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 13.500 Punkten nicht gelungen. Gestern stieg der Index immerhin um 1,06 % auf 13.362,87 Punkte, wobei die Aktien von Continental und Volkswagen die größten Gewinner waren. Conti stieg um 2,91 % auf 113,20 Euro und die VW-Vorzüge kletterten um 7,62 % auf 150,32 Euro, nachdem Diess zwar Vorstandsvorsitzender bleibt, aber sein Vertrag nicht vorzeitig verlängert wurde.

Den vollständigen Artikel lesen ...