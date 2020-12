DJ Pure Extracts Technologies Corp.: Nächste Stufe gezündet: Unternehmen baut Anlage für Mushroom Verarbeitung aus!

DGAP-Media / 2020-12-16 / 07:55 Unternehmen: Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) WKN: A2QJAJ [1] · *Investment Highlights:* · *EU GMP und Health Canadas konforme Produktionsanlage* · *Erstes börsengelistetes Mushroom Extraktionsunternehmen* · *Produkte im größten Cannabis Wachstumsmarkt: Infundierte Cannabis Produkte (MIPs) und Getränke* · *Große Margen durch günstige Herstellungskosten und Cannabis Produkte der Spitzenklasse* · *First Mover Vorteil im rasant wachsenden Markt der psychedelischen Mushrooms* · *Management Team mit Erfolgsgeschichten sowohl im Cannabis- als auch im Getränkebereich* · *Einnahmen durch Extraktionsgebühren für Drittanbieter* *Nächste Stufe gezündet: Unternehmen baut Anlage für Mushroom Verarbeitung aus!* Großer Entwicklungsschritt für Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) [1]. Das Unternehmen baut die vierte Einheit seiner Anlage zur Pilzextraktion aus. Dies dient zur Vorbereitung, um nach dem Erhalt der Händlerlizenz durch Health Canada sofort mit der Produktion von psychedelischen Pilzprodukten beginnen zu können. Die Lizenz würde Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) [1] folgende Aktivitäten ermöglichen: 1) Beschaffung kontrollierter Substanzen, einschließlich durch Import, Synthese, Übertragung, Anbau und Ernte von psychedelischen Pilzen zur Psilocybinextraktion 2) Forschung und Herstellung kontrollierter Substanzen wie Psilocybin und Psilocin. 3) Firmenkundenverkauf geregelter Substanzen, auch durch Export. 4) Verkauf kontrollierter Substanzen über Apotheken. CEO Ben Nikolaevsky sagte zum Ausbau der Anlage: _"Als ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen, das im ersten Quartal 2021 funktionelle Pilzprodukte auf den Markt bringt, freuen wir uns sehr, unsere Einrichtung für unseren Einstieg in die Welt der kontrollierten Substanzen der Psychedelika auszubauen"_ Durch den Ausbau erhält Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) [1] größere Kapazitäten, um Extraktionsforschung und -entwicklung für psychedelische Verbindungen wie Psilocybin und Psilocin durchzuführen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung des Unternehmens. Im Vergleich zur Peer Gruppe der Mushroom Unternehmen ist Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) [1] noch sehr günstig bewertet. Sichern Sie sich daher die Chance hier von einer außergewöhnlichen Entwicklung zu profitieren. *Rahmenbedingungen geschaffen: Dieses Cannabis-Mushroom Unternehmen startet jetzt durch!* Der Markt für psychedelische Gesundheitsprodukte gewinnt immer mehr an Bedeutung. Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) [1] hat sich frühzeitig für eine Expansion in diesen Markt entschieden und möchte zukünftig psychedelische Arzneimittel mit seinen Cannabis Extrakten kombinieren und herstellen. Dass Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) [1] genau auf das richtige Pferd gesetzt hat bestätigt eine Meldung, die uns vom kanadischen Gesundheitsministerium Health Canada erreicht. In einem *"Special Access Programm"* sollen bestimmte Anwendungen von durch Psilocybin unterstützten psychotherapeutischen Behandlungen überprüft und für die Behandlung freigegeben werden. Health Canadas Ankündigung könnte als Meilenstein fungieren, der fortschrittliche Forschungsinitiativen vorantreibt. Dies schließt mehrere laufende klinische Studien ein, die durchweg auf das Durchbruchstherapiepotenzial der durch Psilocybin unterstützten Psychotherapie bei einer Reihe von Patienten mit psychischen Erkrankungen hinweisen, die unter Erkrankungen leiden, bei denen herkömmliche Therapien versagt haben oder sich als ungeeignet erwiesen haben. Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) [1] hat bereits ein externes Unternehmen damit beauftragt eine entsprechende Lizenz für psychedelische Produkte bei Health Canada zu beantragen. Des Weiteren entwickelt man in Zusammenarbeit mit Dr. Alexander MacGregor, Dekan des Toronto Institute of Pharmaceutical Technology, neue medizinische Formulierungen für durch Cannabis Extrakte erweiterte Mushroom Produkte. Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) [1] ist unserer Meinung nach hervorragend aufgestellt, um 2021 so richtig durchzustarten! *Seien Sie also dabei, um von dieser Entwicklung profitieren zu können!* Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [2] *Cannabis-Mushroom Hybride wird mit dieser Lizenz durchstarten - Erste Produkte in Q1 2021!* "Die Unterstützung eines der führenden kanadischen Beratungsunternehmen mit Fachkenntnissen im Cannabissektor und anderen regulierten Konsumgüterbranchen gewährleistet, dass *wir in kürzester Zeit bei Health Canada einen vollständig konformen Händlerlizenzantrag einreichen werden"* Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) [1] Hersteller von hochwertigen Cannabis Extrakten legt mit der heutigen News weiter ein hohes Tempo bei seiner Expansion in den psychedelischen Mushroom Bereich vor. Pure hat für die Beantragung einer Händlerlizenz zur Herstellung, Forschung und Verkauf von psychedelischen Pilzprodukten eines der führenden kanadischen Beratungsunternehmen engagiert. Damit soll eine rasche Vergabe der Lizenz durch die kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada gewährleistet werden. Die Lizenz wäre ein sehr großer Meilenstein für Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) [1]. Man könnte dadurch zusätzlich zu den Einnahmen aus dem bereits laufenden Cannabis Extraktionsgeschäft auch an einem 34 Mrd. Dollar schweren Markt für psychedelische Produkte partizipieren. Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) [1] hat die Fähigkeit, Extraktionsforschung und -entwicklung für psychedelische Verbindungen wie Psilocybin und Psilocin durchzuführen. Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) [1] bereitet daher jetzt schon die Zusammenarbeit mit Partnern wie Ärzten, Pharmaunternehmen und Apotheken vor, da klinische Studien in naher Zukunft zur Legalisierung von Psychedelika und zur Weiterentwicklung der Mikrodosierung führen werden. Des Weiteren hält CEO Ben Nikolaevsky weiter am Produktionsbeginn eigener Pilzprodukte für das 1. Quartal 2021 fest und sagte: "*Als auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen, das im ersten Quartal 2021 funktionelle Pilzprodukte auf den Markt bringt*, freuen wir uns sehr, die Grundlagen für unseren Einstieg in die Welt der kontrollierten Substanzen der Psychedelika zu schaffen." Spätestens mit dem Beginn der Produktion 2021 sehen wir eine Neubewertung für Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) [1] kommen. Konkurrent MindMed (WKN A2P09G) [3] konnte erst gestern ein neues Allzeithoch bei 6,25 CAD erreichen. Investoren, die hier sehr früh investiert waren, konnten in den letzten Monaten mehrere 100 % Plus verbuchen! *Das jetzige Kurniveau von *Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ) [1] *bietet daher eine hervorragende Möglichkeit zum Einstieg!* Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [2] Aktien.Diamonds ist ein Produkt der First Marketing GmbH Botheplatz 34/1 69126 Heidelberg Webseite: www.aktien.diamonds *Achtung: Wichtiger Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte* *Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser Publikation Interessenkonflikte bestehen:* *1. Die First Marketing GmbH und ihr nahestehende Personen besitzen Aktien/Warrants/Optionen der empfohlenen Gesellschaft (in diesem Fall: Pure Extracts Technologies) und beabsichtigen, diese im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt.* *2. Der Herausgeber dieser Publikation, sowie die verantwortlichen Redakteure erhalten für die Erstellung eine finanzielle Vergütung. Auch hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt.* *3. Beachten Sie auch die weitergehenden Ausführungen zu bestehenden Interessenkonflikten im nachfolgenden Disclaimer.* Rechtliche Hinweise/Disclaimer der First Marketing GmbH Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der First Marketing GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* "aktien.diamonds" ist eine Marke der First Marketing GmbH, Botheplatz 34/1, 69126 Heidelberg, www.first-marketing.de [4], ("First Marketing"). Die First Marketing kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. Die First Marketing hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der First Marketing regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die First Marketing GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die First Marketing GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. *Dadurch besteht

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 16, 2020 01:55 ET (06:55 GMT)

DJ Pure Extracts Technologies Corp.: Nächste Stufe -2-

ein Interessenkonflikt der First Marketing GmbH. Dieser wird zunächst dadurch begründet werden, dass die First Marketing GmbH im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte.* Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen halten zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien/Warrants/Optionen des besprochenen Unternehmens. *Die Auftraggeber sind daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. * Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. First Marketing, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen und weitere nahe stehende Personen die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Aktien/Warrants/Optionen an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Der vorgenannte Personenkreis beabsichtigt diese Beteiligungen im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. Wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert wird. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. *Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.* Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958: Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein Interessenkonflikt wird insbesondere vermutet, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält, * in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die Wertpapiere des analysierten Unternehmens übernommen hat, die Wertpapiere des analysierten Unternehmens aufgrund eines bestehenden Vertrages betreut, in den letzten zwölf Monaten aufgrund eines bestehenden Vertrages Investmentbanking-Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen ausgeführt hat, aus dem eine Leistung oder ein Leistungsversprechen hervorging, * mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen hat, und mit diesem verbundene Unternehmen regelmäßig Aktien des analysierten Unternehmens * oder von diesen abgeleitete Derivate handeln, oder der für dieses Unternehmen zuständige Analyst sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen haben, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen. Die First Marketing GmbH verwendet für die Beschreibung der Interessenskonflikte gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 folgende Keys: Key 1: Das analysierte Unternehmen hat für die Erstellung dieser Studie aktiv Informationen bereitgestellt. Key 2: Diese Studie wurde vor Verteilung dem analysierten Unternehmen zugeleitet und im Anschluss daran wurden Änderungen vorgenommen. Dem analysierten Unternehmen wurde dabei kein Research-Bericht oder -Entwurf zugeleitet, der bereits eine Anlageempfehlung oder ein Kursziel enthielt. Key 5: First Marketing GmbH und/oder deren Gesellschafter und/oder deren Mitarbeiter und/oder nahestehende Personen und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder die Ersteller bzw. Autoren dieser Studie halten Aktien/Warrants/Optionen des analysierten Unternehmens vor ihrem öffentlichen Angebot unentgeltlich oder zu einem unter dem angegebenen Kursziel liegenden Preis erworben. Der vorgenannte Personenkreis beabsichtigt diese Beteiligungen im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt Key 9: First Marketing GmbH und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen hat mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung dieser Studie getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat First Marketing GmbH eine, vorab entrichtete Fee erhalten zur Verbreitung der Analyse. Key 11: First Marketing GmbH und/oder deren Gesellschafter und/oder deren Mitarbeiter und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder die Ersteller/Autoren dieser Studie hält an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung (Aktien/Warrants/Optionen), die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Unternehmens überschreitet. Der vorgenannte Personenkreis beabsichtigt diese Beteiligungen im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt Übersicht über die bisherigen Anlageempfehlungen (12 Monate): Art der Analyse: Datum: Kursziel/Aktueller Kurs: Pure Extracts Erstempfehlung: 24.11.2020: /EUR 0,40 3. Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter Die Publikation der First Marketing, wie etwa aktien.diamonds oder andere Publikationen, dienen ausschließlich zu Informationszwecken des Lesers. Bei der Erstellung der Informationen verwendet First Marketing unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. First Marketing verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. First Marketing und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, daß diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt First Media keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte. 4. Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren. Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte technische Analyse berücksichtigt. Weitere wichtige Hinweise zur Erstellung dieser Veröffentlichung in Sachen Bewertungen etc. Diese Veröffentlichung enthält sowohl Tatsachen und Fakten zu den besprochenen Unternehmen, als auch rein subjektive Werturteile, Interpretationen, Schätzungen, Hochrechnungen, Vorhersagen und Preisziele. Diese versuchen wir, möglichst transparent voneinander abzugrenzen, um irreführende Angaben zu vermeiden. Die wesentlichen Grundlagen und Maßstäbe unserer Werturteile und Bewertungen, der besprochenen Aktien, basieren auf folgender Vorgehensweise: Beurteilung und Bewertung von Unternehmen nach herkömmlichen Bewertungsmethoden (grundlegender Bewertungsansatz) - Einschätzung des Potentials der zukünftigen Unternehmensentwicklung (Wachstumsansatz) und Hochrechnung auf das entsprechende Bewertungspotential (Kurs-Potential-Analyse) sowie einer möglichen Unternehmens-Aktien-Bewertung aufgrund potentieller Gewinnerwartungen (KGV/KUV Hochrechnung) - Einschätzung des von uns erwarteten Best-Case-Szenarios im absoluten Erfolgsfall des Unternehmens (Blue-Sky-Potential-Ansatz) - Effekt der von uns erwarteten, gesteigerten Bekanntheit der empfohlenen Aktie auf den Aktienkurs durch einen starken Anstieg der Nachfrage am Markt (insbesondere maßgeblich bei marktengen oder neu bzw. erstmals empfohlenen Aktien) aufgrund der von uns oder Dritten veröffentlichten Publikationen (meistens Kaufempfehlungen), (Multiplikator- / Momentum-Effekt, Hype), dadurch überproportional steigende Rendite/Aktienkurs bei entsprechend steigendem Risiko - Technische Analyse des Aktienkurses gemäß gängiger Analyse-Methoden, meist zur Voraussage von Kurs-Signalen (Kauf- oder Verkaufssignal, Ausbruch der Aktie, Festlegung von Kurszielen, Unterstützungs- oder Widerstandsbereichen, erwarteten Mindestbewegungen oder Mindest-Gegenbewegungen, Voraussage von Signalpunkten (wenn-dann), etc.), größtenteils auf der erwarteten Massenpsychologie aufbauend. (technischer Ansatz).

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 16, 2020 01:55 ET (06:55 GMT)