Es bleibt weiterhin heikel im Kontext der TUI-Aktie (WKN: TUAG00). Auch jetzt in Zeiten des Lockdowns ist der operative Alltag und die Normalität natürlich in weiter Ferne. Das, was bleibt, ist die Hoffnung auf Fortschritte im Kontext der Impfstoffe. Erst durch Herdenimmunität wird das Reisen in die Ferne vermutlich wieder möglich. Und dadurch möglicherweise auch eine deutliche operative Besserung. In der Zwischenzeit hält das Management TUI mit Liquiditätskrediten und anderen Hilfen über Wasser. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...