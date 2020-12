Es gibt billige Aktien und es gibt teure Aktien. Selbstverständlich hätte man am liebsten die Aktien, die heute billig und morgen teuer sind. Doch ob eine Aktie billig ist oder nicht, ist oftmals nicht so leicht zu erkennen. Insbesondere in Zeiten extremer Euphorie. Im Umfeld der Tech-Aktien kann man bereits von einer klassischen Übertreibung sprechen. Die Technologieblase ist da. 2020 war nicht nur das Jahr der Pandemie, sondern auch das der Tech-Börsengänge. Das hatten wir doch schon mal. Ach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...