Vom Homeoffice aus haltet ihr den Team-Kontakt vornehmlich über Video-Konferenzen. Dabei ist ein guter Klang wichtiger als ein gutes Bild. Die folgenden Mikrofone solltest du dir deshalb näher ansehen. Wenn ihr euch mit Kollegen digital im Video-Konferenzraum trefft, dann spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ihr braucht eine ordentliche Netzbandbreite, um Bild und Ton in beiden Richtungen sauber zu übertragen. Ihr braucht eine Kamera, die euch in einiger Klarheit aufnehmen kann. Und ihr braucht ein Mikrofon, das eure Stimme sauber aufnimmt und an eure Gesprächspartner übermittelt...

Den vollständigen Artikel lesen ...