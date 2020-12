Die Corona-Krise hat der Digitalisierung einen enormen Schub versetzt. Befürchtungen, die persönliche Beratung werde dadurch obsolet, bestätigen sich jedoch den bisherigen Stimmungsumfragen in der Finanz- und Versicherungsbranche zufolge nicht. Ein Versicherungsvermittler, der die zur Verfügung stehenden digitalen Tools gut einzusetzen weiß und in Sachen Digitalisierung up to date ist, ist auch weiterhin als persönlicher Ansprechpartner gefragt. Ähnliches scheint nun auch eine Untersuchung der Assekuranz-Rating-Agentur Assekurata zu untermauern.

