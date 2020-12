Klöckner & Co: Angehobene Prognose und positiver Ausblick

Der Duisburger Stahl- und Metallhändler Klöckner & Co (WKN: KC0100 / ISIN: DE000KC01000) erlitt an der Börse in den vergangenen Jahren wegen des gestiegenen Preisdrucks und zuletzt auch des Nachfragerückgangs wegen der Corona-Krise einen heftigen Kursabsturz. Doch in den vergangenen Monaten verzeichnete die Aktie ein beeindruckendes Comeback, das mit Blick auf die aktuelle Geschäftsentwicklung durchaus gerechtfertigt ist.

Erholung setzt sich fort

Wie die Klöckner & Co SE am Dienstag bekanntgab, hat sich die Erholung der Stahlnachfrage im Verlauf des vierten Quartals stärker als zuvor erwartet fortgesetzt. Außerdem erklärte das Unternehmen, dass sich das verbesserte Preisniveau bereits positiv auf das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten ausgewirkt hat. Laut der Meldung konnte Klöckner & Co durch das fortgeschrittene Transformationsprojekt "Surtsey" von diesen positiven Marktentwicklungen überproportional profitieren.

