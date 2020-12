Explorer auf Überholspur: Diese Gold Aktie ist das perfekte Weihnachtsgeschenk

Anzeige / Werbung

Wussten Sie das der Goldpreis seinen Tiefpunkt in der Regel Mitte November hat? Danach setzt das Edelmetall zu einer Aufwärtsbewegung an, die bis Anfang März andauert.

wussten Sie das der Goldpreis seinen Tiefpunkt in der Regel Mitte November hat? Danach setzt das Edelmetall zu einer Aufwärtsbewegung an, die bis Anfang März andauert. Das zeigt der Blick auf den Goldchart der vergangenen Jahre.

Wir sind nicht nur deshalb der Meinung das der November und Dezember eine gute Zeit ist, um die Gewichtung von Gold und Goldaktien im Depot aufzustocken.

Golden Independence Mining (WKN A2QCSS)

...beobachten wir nun schon etwas länger. Nach den heute (link) veröffentlichten Bohrergebnissen ist unserer Meinung nach jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Neuvorstellung.

Erstklassige 1,10 g / t Gold über 82,96 Meter inklusive 1,531 m mit 10,00 g / t Gold

Bereits Anfang des Monats legte das Unternehmen erste gute Bohrergebnisse vor, auch bei den heute veröffentlichten zusätzlichen Bohrergebnissen des noch andauernden 20-22 Bohrlöcher umfassenden "Reverse-Circulation'-Bohrprograms stieß Golden Independence Mining auf hochgradige Funde!

Die heute veröffentlichten Ergebnisse stammen aus 12 RC-Löchern (Reverse Circulation), die 2017 von einem früheren Betreiber gebohrt wurden.

Highlights

? 270 Fuß mit einem Gehalt von 1,10 g / t Gold in Loch AGEI-02, einschließlich 5 Fuß mit einem Gehalt von 10,00 g / t Gold

? 160 Fuß mit einem Gehalt von 0,79 g / t Gold in Loch AGEI-08

? 90 Fuß mit einem Gehalt von 1,24 g / t Gold in Loch AGEI-04, einschließlich 5 Fuß mit einem Gehalt von 5,26 g / t Gold

Quelle: Golden Independence Mining

CEO Christos Doulis äußert sich begeistert und kündigt bevorstehendes Ressourcen-Update an:

"Zusammen mit der weiteren Ausweitung der Oxidmineralisierung durchschnitten mehrere dieser 12 Bohrlöcher signifikante Breiten der strukturell gehosteten Goldmineralisierung unter den Oxiden." Wir werden die Ergebnisse der 56 kürzlich veröffentlichten historischen Bohrlöcher mit den 20 bis 22 Bohrlöchern aus unserem laufenden Bohrprogramm in unser bevorstehendes Ressourcen-Update integrieren, das die historische Oxidressource beim Independence-Projekt erheblich erweitern soll."

Klicken Sie hier um die heutige News komplett zu lesen

Goldprojekt " Independence ' - direkt neben der Phoenix Tagebaumine von Nevada Gold Mines!

Das 640 Acres (1 Quadratmeile) große Goldprojekt " Independence ' liegt 0,5 km südwestlich der Phoenix-Tagebaumine der Nevada Gold Mines (Newmont / Barrick JV) im Lander County, Nevada, einem ausgezeichneten Bergbaubezirk. Barrick erwartet für 2020 eine Produktion von 2.1 - 2.25 Million Unzen Gold!

Die Goldreserven nur 500 Meter südwestlich belaufen sich auf 29.8 Millionen Unzen Gold! Gemessen und angezeigt 46.7 Millionen Unzen!

Quelle: Golden Independence Mining

Projekthighlights

Ausgaben in Höhe von über 25 Millionen US-Dollar in der Vergangenheit

einschließlich des Bohrens von über 200 Löchern

zahlreicher metallurgische Massenproben

Historisch gemessene und angezeigte Ressource von 210.000 Unzen Gold und einer abgeleiteten Ressource von 862.000 Unzen Gold

Sie lesen richtig!

Golden Independence Mining (WKN A2QCSS) sitzt auf einer Ressource von ausbaufähigen 1,1 Millionen-Unzen-Gold! Legt man den aktuellen Goldpreis zu Grunde ist dieses ein 2 Milliarden US-Dollar Goldschatz!

Zum Vergleich: Aktuell kostet die Aktie nur 0,36 Euro und Golden Independence Mining (WKN A2QCSS) wird mit 5 Millionen Euro (circa 7,5 Mio. CAD) bewertet!

Es gibt derzeit keine Goldaktie, die günstiger ist und schon über 1 Mio. Goldunzen nachgewiesen hat!

Fazit

Für Sie als Anleger sind zunächst die noch ausstehenden Bohrergebnisse interessant und das vom CEO angekündigte, bevorstehende Ressourcen-Update.

Aufgrund der Marktenge (nur 48,6 Millionen ausstehenden Aktien) kann die Aktie, bei JEDER positiven News, sofort aus dem Stand gegen Norden schießen!

Da die Aktie im Oktober dieses Jahres gerade neu gelistet wurde, ist sie an der Börse mit erst 5 Mio. € bewertet!

Eine unglaubliche Einstiegs-Chance!

Aber das Beste kommt bekanntlich zum Schluss:

Der neue CEO Christos Doulis lässt sich einen großen Teil seines Kompensationspakets in Aktien zu 0,70 CAD und Optionen bezahlen!

Wenn Sie jetzt bei 0,36 Euro kaufen, was circa 0,55 CAD entspricht, dann wären Sie bei einem Kurs von 0,70 CAD (=0,45 Euro) schon 25% vorne!

Somit bietet sich hier eine gute Chance für findige Anleger!

Beschenken Sie sich dieses Jahr zu Weihnachten selbst und legen sich diese Aktie von Golden Independence Mining (WKN A2QCSS) unter den Weihnachtsbaum.

Spekulative Grüße aus der Hotstock Investor Redaktion

