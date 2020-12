Continental will in den kommenden Jahren schneller als die Autozulieferbranche wachsen und bestenfalls wieder eine zweistellige operative Rendite erzielen.Mittelfristig ist eine bereinigte EBIT-Marge auf Konzernebene von 8 bis 11 Prozent das Ziel, wie der DAX-Konzern anlässlich der Kapitalmarkttage mitteilte. Der neue CEO Nikolai Setzer will Continental vor allem mit einem Fokus auf Softwarekompetenz als Gewinner aus der Transformation der Branche führen."Die Mobilität der Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...