Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Sitzung der ungarischen Nationalbank hat keine Überraschung gebracht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzinssatz von 0,60% sei bestätigt worden, aber auch der 1-wöchige Einlagezinssatz von 0,75%. Die Prognose für das ungarische BIP-Wachstum für 2021 sei auf 3,50% bis 6,00% zurückgenommen worden. Auch die Inflation könnte im Jahr 2021 weiterhin bei rund 3,50% verharren, bevor sie im Jahr 2022 wieder unter 3,00% fallen sollte. Sollte dem nicht so sein, könnte der HUF (Ungarischer Forint) 2021 ohne entgegenwirkende Zinsanhebungen erneut unter Druck geraten. Die Politik der ungarischen Notenbank werde auch 2021 unter Beobachtung bleiben. EUR/HUF sei nach der Notenbanksitzung auf 355,50 gestiegen. ...

