Das französisch-österreichische Impfstoffunternehmen Valneva leitet eine klinische Phase-1/2-Studie für den Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 ein. VLA2001 nutzt die Produktionsplattform von Valnevas lizenziertem Impfstoff gegen japanische Enzephalitis, IXIARO®, und ist der erste öffentlich angekündigte inaktivierte Impfstoff gegen Covid-19, der in Europa mit der klinischen Entwicklung beginnt. Die VLA2001-201-Studie ist eine randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte Studie, in der die Sicherheit und Immunogenität für drei Dosisstufen bei etwa 150 gesunden Erwachsenen bewertet wird. Die Studie wird an Studienorten im gesamten Vereinigten Königreich durchgeführt und vom National Institute for Health Research (NIHR) ...

