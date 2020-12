HAMBURG/ROSTOCK (IT-Times) - Die Investmentgesellschaft DWS hat ihren Anteil am deutschen Windkraftanlagen-Entwickler und Produzent Nordex deutlich aufgestockt. Die Nordex S.E. gab gestern in einer Pflichtmitteilung bekannt, dass die DWS ihre Beteiligung an Nordex am 10. Dezember 2020 erhöht hat. Weitergeleitet...

Den vollständigen Artikel lesen ...