Mit einer neu ausgerichteten Produktpalette startet die R+V Lebensversicherung AG ins neue Jahr. Wie der genossenschaftliche Versicherer mitteilt, wolle man den Kunden auch im anhaltenden Null- und Minuszinsumfeld eine breite Auswahl an Produkten für jeden Bedarf zur Verfügung stellen. Kernpunkte im Angebot bilden moderne Garantien in der Altersvorsorge, die mehr Flexibilität in der Kapitalanlage und damit höhere Renditechancen ermöglichen und zugleich die Sicherheitsbedürfnisse vieler Kunden erfüllen sollen.

