Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg bis gegen 10 Uhr um 1,11 Prozent auf 2.727,75 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es im Frühhandel nach oben.Positive Impulse brachten am Vormittag überraschend gut ausgefallene Einkaufsmanagerindizes für Frankreich und Deutschland. Gestützt wurden die Märkte zudem von der Hoffnung auf Corona-Impfstoffe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...