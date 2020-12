Allgeier-Tochter Nagarro auf dem Weg zum eigenständigen Börsenerfolg

Die Geschäfte der Allgeier-Tochtergesellschaft Nagarro (WKN: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200), die für das globale Technologieberatungs- und Software-Entwicklungsgeschäft verantwortlich ist, laufen hervorragend. Deshalb kündigte das IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Allgeier (WKN: A2GS63 / ISIN: DE000A2GS633) im Sommer an, die Tochter im Dezember im Rahmen eines "Spin-off" vom Konzern abzuspalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen. Ziel der Abspaltung sei es dabei, dass Nagarro mit einem eigenständigen Listing und Branding im Markt mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit erlangt.

Heute startet der Börsenhandel

Diese Abspaltung wurde nun durchgeführt, wie Allgeier in einer entsprechenden Pressemitteilung am Mittwochmorgen verkündete. Demnach beginnt heute der Handel mit den Stammaktien von Nagarro unter dem Börsenkürzel "NA9" an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Prime Standard.

