Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Kein anderes Thema hat die Aktienmärkte in diesem Jahr so bewegt wie die Corona-Pandemie. Die 1. Welle sorgte für einen deutlichen Rücksetzer der Märkte. Doch die Erholung folgte auf dem Fuße. Manche Werte und Branchen erholten sich schneller als andere. Andreas Lipkow von Comdirect blickt in dieser Sendung auf die Gewinner und Verlierer des Jahres, genauso wie auf die Trends und die sonstigen Themen die 2020 im Fokus standen. Der Experte wagt auch einen Ausblick auf das kommende Börsenjahr. Was sind die Themen der Zukunft? Was sind die wirtschaftlichen Folgen des neuen Lockdowns? Und welche Rolle werden die Notenbanken im nächsten Jahr spielen? Hier erfahren Sie mehr dazu...