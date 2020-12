Der neue Conti-Konzernchef Nikolai Setzer verordnet dem Automobil-Zulieferer ehrgeizige Ziele. Inmitten der Neuausrichtung hin zur Mobilität der Zukunft soll der Autozulieferer mittelfristig nicht nur jährlich um durchschnittlich rund 5 Prozent bis 8 Prozent organisch wachsen und damit seine Märkte überflügeln. Die Rentabilität soll sich indessen auch in etwa verdreifachen, wie das Unternehmen am Mittwoch zu seinen Kapitalmarkt-Tagen mitteilte.Der neue Konzernchef Nikolai Setzer will Conti zu einem ...

