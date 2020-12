Darum geht's im Video: In vielen Ländern wird zur privaten Altersvorsorge auf Aktien gesetzt. Investor und Buchautor Christian W. Röhl erklärt, wie diese verschiedenen Modelle funktionieren und welche Vorteile sie Anlegern bieten: 00:00 - 401k: Das Altersvorsorge-Modell in den USA 04:37 - Frankreich: Europäische Aktien bis zu 150.000 Euro besparen 10:06 - Norwegischer Staatsfonds: In über 9.000 Aktien investiert ?? 12:56 - AP7-Fonds: Altersvorsorge in Schweden mit Aktien - Hier gibt's noch mehr Infos: Norwegischer Staatsfonds: https://www.nbim.no/en/the-fund/market-value/ Schweden: AP7 Aktiefond: https://www.morningstar.de/de/news/205840/schwedenrente-stellt-den-gr%C3%B6%C3%9Ften-fonds-europas.aspx