Der schwedische Brennstoffzellen-Entwickler hinkt an der Börse der Kursentwicklung vom amerikanischen Konkurrenten Plug Power hinterher. Am Mittwoch nimmt die PowerCell-Aktie jedoch wieder an Fahrt auf. Rückenwind verleiht ein neuer Auftrag von einem global aufgestellten US-Landwirtschaftsunternehmen. Zwei MS-100-Brennstoffzellensysteme sollen die Elektrifizierung von Traktoren mit Brennstoffzellen und Wasserstoff testen. PowerCell liefert die Systeme entweder noch im vierten Quartal oder im ersten ...

