Liebe Leser, Katzen haben bekanntlich sieben Leben. Wieviele hat der Bayer-Bulle? Wann verliert man die Nerven? Wir haben im Adventskalender vor einigen Tagen einen klassischen Call auf Bayer drin gehabt. Dort müssen es viele Leben sein. Aber - jetzt kommt Bayer. Und wie! Bayer ist also als Basiswert in unserem FEINGOLD SPEKULATIUS. Dieses Adventsspezial hat am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...