DJ LocalRetailFirst: 'Lokal Präsenter' - "Gemeinsam Stark!'

DGAP-Media / 2020-12-16 / 11:56 _München 16.12.2020_ - LocalRetailFirst ist DAS neue Onlineformat für private und inhabergeführte Einzelhändler. Über das innovative Shoppingtool können nun auch Händler, die keinen eigenen Onlineshop besitzen, ihre Produkte online präsentieren und verkaufen. www.localretailfirst.com [1] ist ein Projekt der PjurAdventures GmbH und dem Team von Jens Bäuml, Richard Malley, Amin Iradji, Kathryn Malley, Jana Weidner. Die Idee entstand durch die Erkenntnis, dass heute viele Händler noch nicht oder nur unzureichend digital angebunden sind. Und - insbesondere vor dem Hintergrund der Corona Krise - die Möglichkeiten der Warenpräsentation durch die fehlende Frequenz auf der Fläche abnimmt. *Der Gedanke ist "GEMEINSAM | STARK | LOKAL"* LocalRetailFirst will die Vielfalt der Innenstädte erhalten, in dem es kleinen, mittelständischen Einzelhändlern die Möglichkeit gibt auch online stärker präsent zu sein. Händler können ihre Produkte online anbieten, ohne dafür einen eigenen Online Shop betreiben zu müssen, der zusätzliche Kosten und einen hohen Arbeitsaufwand bedeutet. Die Onlineplattform bietet dem Handel somit neue Perspektiven Umsätze zu generieren, um den langfristigen Erhalt des eigenen Ladenlokals zu gewährleisten. Über LRF lassen sich Marketingaktivitäten bündeln. Informationen und Inhalte für die eigene Community werden durch das erweiterte Produktportfolio der Gemeinschaft ergänzt, wodurch Begehrlichkeiten beim Endverbraucher steigen. Die sogenannte "Wunschpreisfunktion" gibt den Händlern außerdem die Möglichkeit sich nicht dem Preiskampf im Internet aussetzen zu müssen und erlauben es gleichzeitig dem Endverbraucher diskret einen Preis anzufragen. *Services von LocalRetailFirst für Einzelhändler:* Bis zu 100 Produkte online anbieten, Lieferung per Kurier, Abholung im Geschäft möglich, Zahlungsoptionen über Stripe, kostenlose Bewerbung der Geschäfte auf diversen Sozialen Medien. Ein Eintrag auf LocalRetailFirst in der Basisvariante ist für Händler kostenlos. Die Basisvariante ermöglicht es dem Händler 10 Produkte über die Plattform zu verkaufen. Inklusive aller oben genannten Services. Bei dem Verkauf eines Produktes fällt in der Basisvariante eine Transaktionsgebühr von 2,99% an. Die Standard Variante kostet den Händler monatlich 19,00€ und ermöglicht es bis zu 100 Produkte über LocalRetailFirst zu verkaufen. Inklusive aller oben genannten Services. Bei dem Verkauf eines Produktes fällt in der Standard Variante eine Transaktionsgebühr von 2,49% an. Die Einrichtung und / oder Produktanlage wird im Bedarfsfalle kostenlos von LocalRetailFirst übernommen. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter: Web: www.localretailfirst.com [1] E-Mail: team@localretailfirst.com Telefon: +49 (0)89 20943374 Facebook: https://www.facebook.com/LocalRetailFirst/ [2] Instagram: https://www.instagram.com/localretailfirst/ [3] Twitter: https://twitter.com/RetailLocal [4] Pinterest: https://www.pinterest.de/LocalRetailFirst [5] LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/localretailfirst/ [6] Xing: https://www.xing.com/pages/localretailfirst [7] *Pressekontakt: * Pjur Adventures GmbH Kathryn Malley Cuvilliésstrasse 25 81679 München +49 (0)89 20943374 km@localretailfirst.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Pjur Adventures GmbH Schlagwort(e): Handel 2020-12-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pjur Adventures GmbH Cuvilliésstrasse 25 81679 München Deutschland Internet: www.localretailfirst.com EQS News ID: 1155673 Ende der Mitteilung DGAP-Media 1155673 2020-12-16 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2dc90e1348eeed7dcb315cf4ae24bacb&application_id=1155673&site_id=vwd&application_name=news 2: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=60390f581a374a083887adab4c8fda24&application_id=1155673&site_id=vwd&application_name=news 3: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1c28b0aed16db23d26a2799e41c3e80c&application_id=1155673&site_id=vwd&application_name=news 4: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b220a2d7f6054aaf7f115fe90daefb67&application_id=1155673&site_id=vwd&application_name=news 5: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4748d8b55c1e7db21cb532b79079f64e&application_id=1155673&site_id=vwd&application_name=news 6: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=745fd1fe57de65e8858c2d394a878388&application_id=1155673&site_id=vwd&application_name=news 7: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=87c12be6856d1dc8ea2bd0f91fb46b6f&application_id=1155673&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2020 05:56 ET (10:56 GMT)