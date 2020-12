Märkte um 12: DAX weiter im Aufwind - Große Zuversicht bei den Aktionären von Continental

Der DAX setzt die Aufholbewegung des Vortages am Mittwochmittag fort. Zeitweise geht es hier um 1,6 Prozent nach oben, womit die nächste wichtige Kursmarke bei 13.600 Punkten zum Greifen nahe ist.

Für Kursauftrieb sorgen gute Nachrichten aus den USA. Die größte Impfkampagne in der US-Geschichte ist angelaufen. Die Futures auf Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 legen am Mittwochmittag deutlich zu. Dementsprechend dürften neue Rekordhochs bei den wichtigsten amerikanischen Indizes in Kürze folgen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,6% 13.569 MDAX +0,9% 30.011 TecDAX +0,9% 3.138 SDAX +1,1% 14.377 Euro Stoxx 50 +0,9% 3.553

Am Mittwochmittag gab es im DAX 28 Gewinner und nur zwei Verlierer. Am stärksten gewann die Continental-Aktie (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004), die zeitweise um über vier Prozent zulegte. Für Kursauftrieb sorgten hier die auf einem Kapitalmarkttag verkündeten Ziele von CEO Nikolai Setzer. In mehreren Hightech-Bereichen will Setzer das Tempo erhöhen, gleichzeitig soll sich der Autozulieferer und Reifenhersteller auf vorhandene Stärken besinnen. Diese bekanntgegebene Mischstrategie sorgte für neue Zuversicht bei den Conti-Aktionären.

