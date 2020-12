DJ Conti plant im Reifenbereich mit Marge von bis zu 16 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental will auch in den kommenden Jahren im margenstarken Reifengeschäft eine zweistellige operative Rendite erzielen, die bestenfalls sogar bei 16 Prozent liegen soll. Insbesondere in den Wachstumsmärkten Asien und Nordamerika sollen weiter Marktanteile gewonnen werden, kündigte der DAX-Konzern anlässlich der Kapitalmarktage an. Bei Pkw-Reifen werde das Geschäft für die Elektromobilität sowie Ultra-High-Performance-Reifen ausgebaut.

Mittelfristig, also in drei bis fünf Jahren, wird für den Reifenbereich eine bereinigte EBIT-Marge von rund 12 bis 16 Prozent angestrebt. Im Geschäftsfeld Contitech, das ebenso wie Tires zu Rubber Technologies zählt, soll vor allem dank eines steigenden Bedarfs an digitalen und intelligenten Lösungen mittelfristig eine bereinigte Rendite von rund 9 bis 11 Prozent erzielt werden. In der Summe soll in der Rubber Group die Rendite in drei bis fünf Jahren bei 11 bis 14 Prozent liegen.

Vergangenes Jahr hatte Conti hier eine bereinigte operative Rendite von 12,4 Prozent erzielt nach 13,6 Prozent im Jahr davor.

Im Automobilzuliefergeschäft peilt der Konzern aus Hannover eine bereinigte Marge von rund 6 bis 8 Prozent an. Conti sieht sich in einer "starken Ausgangsposition", um mittelfristig in mehreren Automotive-Bereichen organisch schneller zu wachsen als das weltweite Produktionsvolumen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen (jeweils um rund 3 bis 10 Prozentpunkte). Vergangenes Jahr hatte Conti in der Automotive Group eine bereinigte operative Rendite von 4,4 Prozent erzielt nach 7,0 Prozent im Jahr davor.

