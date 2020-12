Ende September hatte der Siemens-Konzern seine Energiesparte Siemens Energy zu 22,01 Euro je Aktie an die Börse gebracht. Im Anschluss zog der Kurs deutlich an. Nach einer kurzen Verschnaufpause ist Anfang Dezember der Startschuss für eine Trendfortsetzung gefallen, die von einer Reihe positiver Analystenstimmen begleitet wird.Was hat Siemens Energy zu bieten? Auf der einen Seite steht die ehemalige Siemens-Sparte Gas and Power, in der sowohl Technologien zur fossilen Energieerzeugung wie auch zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...