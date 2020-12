Seagen ist eines der Biotechnologie-Unternehmen, die langsam, aber sicher aus der zweiten Reihe nach vorne streben. Den jüngsten Sprung nach vorne hat das Unternehmen, das sich auf Krebstherapien fokussiert, im September dieses Jahres finalisiert, als man Merck & Co. als Grossaktionär an Bord holte. Der Pharmakonzern kündigte an, 1 Mrd. US-Dollar in Seagen zu investierten und mit dem aufstrebenden Bio-Tech Unternehmen ein neues Krebsmedikament weiter zu entwickeln.Die Vereinbarung mit Merck ist vielschichtig. Im Kern geht es um die gemeinsame Entwicklung des Antikörpers Ladiratuzumab Vedotin (LV), der zuerst gegen Brustkrebs eingesetzt werden soll. LV kann dabei sowohl als Einzelmedikation erfolgreich eingesetzt werden, aber auch als Kombinationsmedikament in Verbindung mit Keytruda, einem Produkt aus dem Hause Merck. Die beiden Unternehmen wollen sich die Kosten der weiteren Entwicklung teilen. Für den Einstieg gewährt Merck anfänglich eine Vorauszahlung von 600 Mio. US-Dollar. Seagen hat darüber hinaus mit Merck weitere Zahlungen vereinbart, wenn die gesetzten Ziele erreicht werden. Kumuliert stehen hier bis 2,6 Mrd. US-Dollar an Zahlungen in Aussicht.

