So optimistisch wie noch nie in diesem Jahr zeigten sich die Fondsmanager in der allmonatlichen Umfrage der Bank of America (BofA). Grund für den Optimismus ist die Hoffnung auf den Corona-Impfstoff. Dies ließ die Cash-Bestände der Geldverwalter im Dezember auf vier Prozent sinken. Von Jörn Kränicke

Den vollständigen Artikel lesen ...