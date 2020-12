London (www.fondscheck.de) - Schroder Real Estate hat zum 1. Dezember 2020 zwei neue Mitarbeiter für zentrale Positionen am Standort Frankfurt am Main eingestellt: Jan Petr, der als Head of Asset Management die Objekte in den Portfolios der Schroder Real Estate KVG steuert, sowie Christoph Hannig, der das Team als Produktmanager verstärkt, so Schroders in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

