LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Bildgestützte Therapien seien einer der wichtigsten Wachstumstreiber des niederländischen Konzerns, und dürften in den Jahren 2020 bis 2025 rund ein Fünftel zum Erlöszuwachs beisteuern, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies werde am Markt aber unterschätzt./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2020 / 14:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2020 / 05:00 / GMT



ISIN: NL0000009538

