Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Freitag den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert an. "In einem gemeinsamen Gespräch werden sich beide über Wege zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie sowie über außen- und sicherheitspolitische Themen austauschen", erklärte er. Gegen 11.00 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant. Guterres wird zuvor am Freitag auch vor dem Bundestag sprechen. Anlass ist der 75. Gründungstag der UN.

December 16, 2020 08:09 ET (13:09 GMT)

