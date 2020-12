Zur Wochenmitte setzt der DAX seinen Aufwärtstrend fort und notiert zum Mittag bei einem Plus von 1,5% über der Marke von 13.500 Punkten. Anleger scheinen sich vor allem auf konjunkturabhängigen Werte aus der Autobranche zu konzentrieren. So finden sich unter den Gewinnern im DAX unter anderem Continental und Volkswagen wieder. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Volkswagen (WKN: 766403) Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Parkett sind am Mittwoch die Papiere des Wolfsburger ...

