Tegra118, ein Top-Anbieter von Technologielösungen für Vermögensverwalter und Asset-Manager und ein Portfoliounternehmen von Motive Partners, einem Private-Equity-Spezialisten, gab heute bekannt, dass Challenger jetzt zum Kundenkreis von Tegra118 gehört und dessen umfassende cloud-basierte Lösung für Fakturierung, Umsatzmanagement und Berichterstellung einsetzen wird. Challenger, der größte Jahresrentenanbieter und einer der wachstumsstärksten Fondsmanager Australiens, wird die Advantage Fee-Plattform von Tegra118 einsetzen, um die Qualität und Produktivität der Rechnungsverarbeitung zu verbessern, die Transparenz und Genauigkeit komplexer Gebührenordnungen zu steigern und die Schnittstellen zwischen Rechnungslegungssystemen zu straffen. Gleichzeitig sollen auch Service und Support für die Kunden verbessert werden.

"Challenger ist ein vorrangiger Investmentmanager und Spezialist für Ruhestandseinkommen und wir freuen uns sehr, dass dieses Unternehmen uns als vertrauenswürdigen Partner ausgewählt hat", erklärte Cheryl Nash, CEO, Tegra118. "Unsere Lösung strafft und automatisiert Gebührenberechnungen und Arbeitsabläufe für Überprüfung und Kundenaufnahme. Über unsere Partnerschaft mit Suite2go in Australien sind wir mit dem australischen Markt für Finanzdienstleistungen verbunden, um Technologielösungen bereitzustellen, die kritische Geschäftsanforderungen bewältigen. Challenger investiert vertrauensvoll in unsere Technologie, um manuelle Verfahren durch eine integrierte Lösung zu ersetzen, die ein umfangreiches Volumen an Gebührenberechnung, Verifizierung und Kunden-Onboarding unterstützt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Challenger und auf die Gelegenheit, die Präsenz von Tegra118 in Australien auszudehnen."

Advantage Fee von Tegra118 schützt die Bilanz mit einer umfassenden Lösung für Fakturierung und Umsatzmanagement. Sie unterstützt Unternehmen in der ganzen Welt auf korrekte, schnelle und kostengünstige Weise bei der Verwaltung mehrerer Fakturierungsstrukturen, während gleichzeitig die neuen Generationen von Gebühren- und Rechnungslegungsstrukturen berücksichtigt werden. Mit transparenter und ausgereifter Berichterstellung, Analysen und Dashboards sind Informationen im gesamten Unternehmen zugänglich, um eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

"Angesichts des sich ständig wandelnden Umfeldes der Vermögensverwaltung müssen die Gebühren genau im Auge behalten werden. Darum brauchte Challenger einen zuverlässigen Technologiepartner, der uns bei der Optimierung der Effizienz und bei der Minimierung manueller Verfahren und der damit verbundenen Risiken behilflich ist", erklärte David Mackaway, Group Chief Operating Officer, Challenger. "Tegra118 und seine Lösung Advantage Fee eignen sich bestens für unsere Geschäftsanforderungen heute und auch in der Zukunft."

Über Tegra118

Tegra118 ist ein branchenführender Anbieter von Softwarelösungen für Vermögensverwalter und Asset-Manager und verfügt über ein gewaltiges Netzwerk von Broker-Dealern, Asset-Managern und Verwahrungs- und Handelsplattformen. Seine Technologieplattform bietet Portfoliomanagement, Handel, Rechnungslegung, Umverteilung und Berichterstellung für verwaltete Konten. Darüber hinaus bietet Tegra118 auch modular aufgebaute Software für zielorientierte Finanzplanung, Leistungsberichterstellung und Gebührenabrechnung für Finanzberater und Asset-Manager, die moderne, API-basierte, offene Technologie einsetzen. Tegra118 engagiert sich für die Bereitstellung leistungsstarker Lösungen, die einen neuen Maßstab dafür setzen, wie Menschen mit ihren Vermögenswerten umgehen und diese verwalten und mehren.

Tegra118 ist ein Unternehmen von Motive Partners, einer spezialisierten Private-Equity-Firma mit Niederlassungen in New York und London, die sich auf technologiefähige Firmen und Finanzdienstleister konzentriert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tegra118.com.

Über Challenger

Challenger Limited (Challenger) ist eine Investment-Management-Firma, die sich darauf konzentriert, ihren Kunden finanzielle Sicherheit im Ruhestand zu verschaffen. Challenger betreibt zwei Investment-Kerngeschäfte: eine Abteilung für treuhänderisches Fonds-Management und eine von der APRA regulierte Lebensversicherungsabteilung. Challenger Life Company Limited (Challenger Life) ist der größte Anbieter von Jahresrenten in Australien.

