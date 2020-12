"Wir haben die Talsohle durchschritten, aber bis wir das Vorkrisenniveau erreicht haben, wird es bis 2022, wenn nicht 2023 dauern", sagte Konzernchef Andreas Gerstenmayer in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Die Sparte Automotive, Industrial und Medical, die 30 Prozent zum Umsatz beiträgt, leidet unter der Absatzflaute am Automarkt und schrieb zuletzt ...

