OCIM Precious Metals SA ("OCIM") est heureux d'annoncer la nomination de sa nouvelle Directrice des Investissements, Dr. Elena Clarici.

"En apportant sa solide expertise dans le financement de l'industrie minière, Elena sera en charge de superviser les investissements d'OCIM dans ce secteur. Son approche centrée sur la gestion des risques, est totalement en phase avec ce qui fait notre force et notre discipline d'investissement", explique Laurent Mathiot, président du groupe OCIM.

Elena est une professionnelle accomplie dans l'investissement minier, avec près de 25 ans d'expérience dans cette industrie. Pendant cette période, elle a occupé plusieurs postes au sein d'institutions financière de la City de Londres, se spécialisant plus particulièrement dans la gestion d'actifs dans les matières premières et les marchés émergents.

Du fait de son expérience d'analyste spécialisée dans les actions minières, gérante de portefeuille, puis directrice générale de société minière, Elena a acquis une connaissance unique et complète de l'industrie minière et développé une approche d'investissement disciplinée basée sur une analyse fondamentale.

Elena était auparavant co-gérante du fonds Scipion Mining and Resources Fund, avant de prendre la responsabilité des investissements miniers pour le compte de Meridian Equity Partners. Elena a débuté sa carrière comme analyste en charge du secteur minier chez T. Hoare & Co, courtier racheté depuis par Canaccord Europe, et a été formée aux métiers de la banque d'investissement pour le secteur minier chez ABN AMRO. Elena occupe aujourd'hui plusieurs postes d'administratrice auprès de sociétés minières, notamment Aya Gold and Silver, producteur d'argent coté à la bourse de Toronto, Micah Minerals Corp., spécialisé dans les gemmes, et PRISM Diversified Ltd., acteur non coté spécialisé dans les métaux. Parmi ses réalisations, elle a notamment mené avec succès, en qualité de directrice générale par interim, la restructuration de la société cotée à la Bourse de Toronto Barkerville Gold Mines, avant que celle-ci soit cédée à Osisko Gold Royalties.

Elena a occupé la présidence de l'Association des analystes miniers (AMA) et contribué régulièrement à des médias financiers et miniers, rédigeant de nombreux articles sur des sujets variés liés à l'industrie minière. Elle continue de promouvoir avec passion le rôle de l'industrie minière comme un moteur essentiel de prospérité économique, d'innovation technologique et de transformation du monde. En tant que membre des associations Women in Mining (UK) and 100 Women in Finance, anciennement 100 Women in Hedge Funds, Elena milite en faveur de la diversité, plus que jamais une clé de réussite dans nos sociétés modernes.

Après une formation classique d'ingénieur, elle a obtenu son PhD en ingénierie minière et environnementale à la Royal School of Mines de l'Imperial College de Londres.

A PROPOS D'OCIM

Le groupe OCIM a une longue expérience de la gestion et du financement d'actifs tangibles. Fondé à Paris en 1961, OCIM est dirigé par un membre de la troisième génération de la famille fondatrice. En dehors de son activité immobilière historique, OCIM s'est diversifié dans d'autres actifs considérés comme stratégiques, notamment les métaux précieux monétaires comme l'or et l'argent, en exerçant une double activité complémentaire de négociant et de financier. En qualité de négociant, OCIM achète et vends tout au long de la chaine de valeur des actifs concernés, des producteurs aux utilisateurs finaux. En qualité de financier, OCIM finance les opérations de la chaine de valeur, par des prises de participations au capital, de la dette et des investissements alternatifs innovants.

CONTACT

Elena Clarici

+44 7774 400 369

ocim@fargo.agency

