DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 17. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober 08:00 DE/Destatis, Umsatz im Gastgewerbe Oktober *** 08:00 CH/Handelsbilanz November PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,871 Mrd CHF *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen November *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: 92 zuvor: 92 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% Einlagensatz PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% 09:30 EU/EuGH, Urteile zu Auslieferung von Unionsbürgern an Drittstaaten; zu Asylverfahren in Ungarn; zur Unverletztlickeit der Archive der EZB; zum Verbot der betäubungslosen Schlachtung sowie zu Lieferung von Wärme durch Wohnungseigentümergemeinschaft, Luxemburg 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zur Besetzung freier Richterstellen am polnischen Obersten Gericht sowie zur Ernennung von Richtern in Malta, Luxemburg *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 11:00 DE/Bundestag, Sitzung des Wirecard- Untersuchungsausschusses, Berlin 11:00 RU/Präsident Putin, Jahres-Pressekonferenz, Moskau *** 11:00 EU/Verbraucherpreise November Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-0,3% gg Vj Vorabschätzung: -0,3% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+0,2% gg Vj Vorabschätzung: -0,5% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj 12:30 US/Navistar International Corp, Ergebnis 4Q, Chicago *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: k.A. zuvor: 895 Mrd GBP *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember PROGNOSE: 20,0 zuvor: 26,3 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 808.000 zuvor: 853.000 *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November Baubeginne PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +4,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 15:00 US/Moderna Inc, externes Expertengremium der Food and Drug Administration (FDA) entscheidet über Empfehlung für Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes 22:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 3Q, Waterloo *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Vertretern von Biontech, Bundesgesundheitsminister Spahn und Bundesforschungsministerin Karliczek *** - DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft ===

December 16, 2020 08:53 ET (13:53 GMT)

