Wind- und Solarparks sind gefragt wie nie. Ohne Erneuerbare Energien lassen sich die ambitionierten Klimaziele von Politik und Wirtschaft nicht erreichen. Vor dem Jahreswechsel ziehen "grüne Aktien" an der Börse noch einmal kräftig an. Einer der Top-Gewinner: AKTIONÄR-Hot-Stock Grenergy Renovables, der in drei Tagen über 20 Prozent zugelegt hat.Den Startschuss für die erneute Branchenrallye gab die EU-Kommission mit neuen Klimazielen. Auch China will den Ausbau von Wind- und Solarkraft beschleunigen. ...

