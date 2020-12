Wie Abiomed (NASDAQ: ABMD) mitteilte, hat das Unternehmen bei der Entwicklung von kleineren Zugängen für die Impella-Herzpumpe zwei Meilensteine erreicht. Die Impella ECP Herzpumpe hat die erste Stufe der frühen Machbarkeitsstudie (EFS) der US-amerikanischen Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA abgeschlossen und die FDA hat die 510(k)-Zulassung für die Einführschleuse Impella XR Sheath erteilt.

The Impella XR sheath inserts at 10 Fr, momentarily expands during Impella delivery, then recoils. (Photo: Business Wire)