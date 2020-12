DJ Nächster Meilenstein erreicht: Havn Life Sciences forscht mit Complex Biotech Discovery Ventures über Psilocybin

DGAP-Media / 2020-12-16 / 15:40 *Nächster Meilenstein erreicht: Havn Life Sciences forscht mit Complex Biotech Discovery Ventures über Psilocybin* _Die Abteilung für Forschung und Entwicklung, Havn Research, des Biotechnologie-Unternehmens Havn Life Sciences, hat einen Vertrag mit Forschungspartner Complex Biotech Discovery Ventures, kurz CBDV, auf dem Campus der University of British Columbia in Vancouver unterzeichnet. Gemeinsam darf man nun die vom Gesundheitsministerium, Health Canada, genehmigten Forschungen zur Analyse von Psilocybin aufnehmen._ Im Rahmen der Ausnahmeregelung, gemäß Abschnitt 56, darf *Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0) *nun gemeinsam mit CBDV die Forschungsarbeiten beginnen. Die Ergebnisse der Analyse werden es Havn Life ermöglichen, eine Bibliothek von Psilocybin-Verbindungen aufzubauen. Die Partnerschaft mit Complex Biotech Discovery Ventures (CBDV) professionalisiert die Bestrebungen des Havn-Teams in Sachen Forschung und Entwicklung noch einmal mehr. CBDV ist ein lizenziertes Forschungs- und Entwicklungsunternehmen für Cannabis mit dem Schwerpunkt auf die Extraktion, die Optimierung, auf analytische Tests und die Entwicklung chemischer Prozesse. Das CBDV-Labor bietet eine breite Palette wissenschaftlicher Dienstleistungen und Fachkenntnisse im Bereich Chemie, um ein besseres Verständnis komplexer Konzepte durch Experimentieren, Forschen und Analysieren zu unterstützen. Gegründet wurde die Forschungseinrichtung von Dr. Markus Roggen und UBC-Professor Glenn Sammis. Dr. Roggen ist ein preisgekrönter Experte für organische Chemie mit Schwerpunkt auf Extraktionsoptimierung und der Entwicklung innovativer therapeutischer Formulierungen. Professor Sammis erhielt einen Bachelor of Science von der Stanford University, bevor er als Predoctoral Fellow in Harvard teilnahm. Er hat eine international anerkannte Forschungsgruppe aufgebaut, die sich mit der Entwicklung neuartiger Synthesemethoden zur Herstellung von Naturstoffen und Pharmazeutika befasst. Auf dem Vancouver Campus der University of British Columbia wird Havn Life nun eine vergleichende Studie durchführen, in der verschiedene Extraktionsmethoden getestet werden, um die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden zu bewerten. Die Ergebnisse werden verwendet, um die Methode von Havn Life zur Analyse von Psilocybin-Pilzen und -Produkten zu entwickeln. Darüber hinaus wird Havn Life auf die Entwicklung der allerersten Bibliothek von Psilocybin-Verbindungen hinarbeiten und den Grundstein für die künftige Entwicklung proprietärer Extraktionsmethoden legen. "_Die Analyse ist die Grundlage der Forschungsziele von Havn Life und ermöglicht die Qualitätssicherung und die schnelle Entwicklung unserer Extraktionstechniken und -methoden"_, kommentiert Alexzander Samuelsson, Chief Research Officer von Havn Life, die Partnerschaft mit CBDV. _"Indem wir ein grundlegendes Verständnis der heute verwendeten Methoden aufbauen, werden wir bekannte Forschungsergebnisse nutzen, um ein optimales Verfahren zur Standardisierung der Psilocybin-Extraktion zu entwickeln. Dies ermöglicht es Havn letztendlich, akademischen Forschern hochwertige, standardisierte Verbindungen zu liefern."_ Die Studie wird Havn Life also die Werkzeuge und ein Verständnis der Methodenentwicklung für bestimmte Verbindungen (Psilocybin) vermitteln, die später zur Entwicklung einer Bibliothek von Verbindungen für Forscher auf der ganzen Welt verwendet werden können. Damit untermauert das Unternehmen auch seinen Forschungsauftrag eindrücklich. _"Dies bedeutet auch, dass Havn Life seine proprietären Extraktionsmethoden schneller im eigenen Haus entwickeln kann, da keine Verbindungen mehr an Labore von Drittanbietern gesendet werden müssen"_, erklärt Samuelsson und führt weiter aus: _"Dies macht einen großen Unterschied zwischen der Erkennung und Optimierung von Skalierungsprozessen, sodass Havn Life seinen internen Entwicklungsprozess beschleunigen kann."_ Die Arbeit wird durch die von Health Canada gewährte Ausnahmeregelung gemäß "Section 56" von Havn Life ermöglicht, wonach das Unternehmen in der Lage ist, bestimmte Mengen an reinem Psilocybin für wissenschaftliche Zwecke zu besitzen, insbesondere für die Forschung und Entwicklung von Qualitätskontrollmethoden. Die Ausnahmeregelung gemäß "Abschnitt 56" bietet Havn Life außerdem einen einzigartigen Zugang zum Umgang mit Psilocybin und zur Entwicklung interner Analyseprotokolle. Dies wird die Erfahrung in der quantitativen Analyse von Psilocybin als Eckpfeiler der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung für die Prozessentwicklung und Produktzuverlässigkeit bereichern. *An der Börse sorgten die Havn-Nachrichten der letzten Tage ohnehin schon für eine positive Überraschung.* Die Akkumulation des positiven News-Flows ist auch am Aktienkurs nicht spurlos vorbei gegangen. Das Biotech-Unternehmen erhielt kürzlich den Ritterschlag der noch jungen Branche - das kanadische Gesundheitsministerium, Health Canada, erteilte dem Unternehmen die Zulassung für Formulierungen zu natürlichen Gesundheitsprodukten. Die ersten zugelassenen Produkte wurden von Havn Life Sciences zur Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit und kognitiven Gesundheit entwickelt und sollen im neuen Jahr schon ausgeliefert werden können. Darüber hinaus wird das Biotech-Unternehmen *eine der ersten präklinischen Studien* zu Psilocybin und dem menschlichen Immunsystem durchführen können. Dieser Schritt wurde nötig, um bei der Food and Drug Administration (FDA) einen Antrag für eine klinische Phase-1-Studie am Menschen einzureichen. Damit bekräftigte das Biotech-Unternehmen noch einmal ganz unmissverständlich das Bestreben. einen wahren Nutrazeutika-Player aufbauen zu wollen. *Starkes Interesse des Kapitalmarkts: Bought-Deal-Finanzierung innerhalb kürzester Zeit auf 10 Millionen Dollar verdoppelt.* Anfang der Woche hatte das Unternehmen zunächst angekündigt, eine Vereinbarung mit dem Investor Eight Capital geschlossen zu haben, in der der Investor sich verpflichtet hatte, auf Kaufbasis von 4.673.000 Einheiten zu einem Preis von 1,07 Dollar pro Einheit für einen Bruttoerlös von ca. 5.000.100 Dollar ein Aktien-Paket zu kaufen. Später wurde die Kauffinanzierung sogar noch verdoppelt, damit stieg der zu erwartende Bruttoerlös auf über 10 Millionen US-Dollar. Im Zuge dieser Unternehmensnachrichten teilte man ferner mit, dass man Investor Eight Capital zusätzlich noch eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu 15% der Anteile zum Ausgabepreis gewährt habe. Diese Option kann der Investor ganz oder teilweise jederzeit oder vor dem 30-Tage-Datum ausüben. Im Normalfall wären das folglich weitere ca. 1.500.000 Dollar und der Gesamterlös des Angebots würde auf ca. 11.500.000 Dollar steigen. *Dieses frische Kapital könnte für den Aktienkurs von Havn Life Sciences eine Signalwirkung haben.* Solch starke Signale sind auf dem Aktienmarkt zumeist der Startschuss für einen anhaltenden Aufwärtstrend - der bei Havn Life bis weit ins kommende Jahr reichen könnte, gerade auch in Verbindung mit den angekündigten Produktstarts im ersten Quartal 2021. *Empfehlung* Das wissen Sie längst: Das Timing ist beim Aktienkauf das Nonplusultra. Hier sind durchdachte, mitunter spekulative, aber vor allem schnelle Reaktionen gefragt. Einmal mehr wird es sich bewahrheiten, dass alle Aktivitäten an der Börse vom richtigen Zeitpunkt abhängen und natürlich vom richtigen Unternehmen. Und da hat Havn Life Sciences gerade die Nase vorn, kann das Unternehmen seinen Anlegern doch einen überproportionalen Renditehebel bieten, der aktuell seinesgleichen sucht. Die Uhr tickt also bereits, denn mit seinem Bestreben nach einer Standardisierung und Klassifikation von Psilocybin wird Havn Life Sciences die Branche revolutionieren. Deshalb sollte man schnell zugreifen, um von Anfang an vom möglichen, fulminanten Wachstum der Aktien zu profitieren. *Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Chancen noch erstklassig, eine hohe Rendite zu erwirtschaften.* Den Durchbruch in der Wissenschaft im Gepäck, wird Havn Life Sciences eine Mikrodosierung des Wirkstoffes Psilocybin für Forschung und Therapie entwickeln und so zum Vorreiter der Psilocybin BioScience-Branche werden. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist Havn Life Sciences wohl nicht mehr zu nehmen. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Unternehmen einen Top-Manager für sich gewinnen konnte: Vic Neufeld, ehemaliger CEO von Aphria, kann langjährige Erfahrungen in der Branche vorweisen und hat es sich zur Aufgabe gemacht das Unternehmen zu einem wahren Bio-Science-Player zu entwickeln. Vic Neufeld führte Aphria zu einem der weltweit führenden Cannabisproduzenten und sorgte gleichzeitig für eine historische Performance der Aktien. Diese Tatsache lässt Anleger und Investoren natürlich hellhörig werden: Blickt man allein auf die Kurshistorie der Aphria Aktie, so stellt man relativ schnell fest, dass in der Spitze die Aktien von Aphria relativ schnell um mehr als +1000% an Gewinn für Anleger generiert haben. *Hier sollte man also nicht länger zögern, denn alle Parameter des BioScience Unternehmens sprechen für sich und bieten Anlegern ideale Einstiegsgelegenheiten, um auf höchste Renditen zu spekulieren.* *Über Havn Life Sciences* Havn Life ist ein kanadisches Biotech-Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, einen neuen Markt für die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion

