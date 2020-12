DJ PTA-News: Karwendelbahn AG: Skandalverhalten des Gemeinderats in Mittenwald - Gemeinderat von Mittenwald verhöhnt alle Schüler die Maske tragen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Mittenwald (pta034/16.12.2020/15:42) - Am Dienstag, den 15.12.2020 fand eine nicht öffentliche Sitzung des Gemeinderats von Mittenwald in der Zeit von mindestens 18.45 Uhr bis 19.55 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule von Mittenwald statt.

Während dieser gesamten nicht öffentlichen Sitzung trug nach unserem Kenntnisstand kein Gemeinderatsmitglied und auch nicht der Bürgermeister Enrico Corongiu eine Maske. Es gab auch keine Stoßlüftungen, wie dies normalerweise in Schulen vorgeschrieben ist. Außerdem wurde der Mindestabstand von den Gemeinderäten nicht eingehalten.

Anschließend, 5 Minuten später, um 20.00 Uhr fand die öffentliche Gemeinderatssitzung in derselben Räumlichkeit in Mittenwald statt. Der Bürgermeister Corongiu wies die interessierte Öffentlichkeit darauf hin, dass Maskenpflicht herrscht.

Ist der Corona-Virus in Mittenwald erst ab 20.00 Uhr gefährlich?

Man muss sich vorstellen, dass die Schüler tagtäglich in der Aula in der Mittenwalder Schule eine Maske zu tragen haben, den Mindestabstand einhalten und Lüften müssen, aber die Gemeinderäte in nicht öffentlicher Sitzung keine Maske tragen, nicht lüften und auch keinen Mindestabstand einhalten.

Sieht so die Vorbildfunktion von Gemeinderäten aus? Erklären Sie das Verhalten der Gemeinderäte mal einem Schüler!

