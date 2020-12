99.128 Prozent hat Monster Beverage seit 2000 zugelegt - kein anderer Anteilschein aus Amerika ist in diesem Jahrtausend besser. Die Chancen, dass zeitnah weitere Prozente dazukommen, stehen gut, denn Monster hat am Dienstag ein Break auf ein neues Rekordhoch hingelegt und damit ein Kaufsignal geliefert.Der Grund für das verbesserte Sentiment für den Energy-Drink-Hersteller sind mehrere positive Analystenstudien in den vergangenen Tagen. Zum Beispiel hat Stephen Powers die Monster-Aktie zum Kauf ...

