SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesischen Solarmodule- und Solarzellen-Produzent JinkoSolar hatte in der vergangenen Woche die Ausgabe neuer Aktien angekündigt und das Angebot heute konkretisiert. Die JinkoSolar Holding Co. Ltd. (NYSE: JKS) teilte heute mit, Dokumente eingereicht zu haben, um bis zu 100.000.000...

