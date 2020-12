Auf dem deutschen Kurszettel befinden sich einige unentdeckte Perlen. Insbesondere im Mittelstand tummeln sich Unternehmen mit hoch spannenden Geschäftsmodellen. Nicht wenige sind Marktführer in ihren Branchen. Viele davon führen trotzdem ein Schattendasein, weil sie kaum wahrgenommen werden. Das ändert sich manchmal schlagartig. Zum Beispiel dann, wenn Produkte oder Dienstleistungen in kurzer Zeit einer explosiv anziehenden Nachfrage unterliegen. So geschieht es derzeit bei Anbietern von Kühllösungen für Impfstoffe. Unsere heutige Empfehlung bietet nicht nur in diesem Bereich Lösungen an, sondern auch für andere Branchen, die derzeit kräftig wachsen.

Den vollständigen Artikel lesen ...