Liebe Leser, Sentiment und Momentum sind die beiden wichtigsten Faktoren am Aktienmarkt. Momentum hat wie von uns erwartet nun Europa und der DAX. Deshalb sind wir EuroStoxx long am Montag - Dreh USA in Richtung Europa. Momentum hatte auch Biontech, ebenso Moderna. Doch - positive news verpuffen jetzt. Die Story Moderna ist erstmal durch, zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...