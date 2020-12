DJ PTA-Adhoc: MyHammer Holding AG: Veränderung im Aufsichtsrat, Ausscheiden von Herrn Dr. Jochen Gutbrod

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta035/16.12.2020/16:07) - Herr Dr. Jochen Gutbrod, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der MyHammer Holding AG ("Gesellschaft") und der MyHammer AG (zusammen die "MyHammer-Gruppe"), hat im Rahmen der heutigen ordentlichen Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen sein Aufsichtsratsmandat in der Gesellschaft zum Ablauf des 31. Dezember 2020 niederlegen wird.

Herr Dr. Gutbrod ist bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung über das Geschäftsjahr 2023 entscheidet, als Mitglied des Aufsichtsrats der MyHammer Holding AG bestellt und vom Aufsichtsrat zum Vorsitzenden bestimmt worden. Ebenso wird er sein Mandat in der operativen MyHammer AG satzungsgemäß zum nächstmöglichen Zeitpunkt niederlegen.

Die Gesellschaft wird unverzüglich die erforderlichen Schritte für die Neubesetzung des vakanten Aufsichtsratsmandats einleiten. Der Aufsichtsrat und der Vorstand danken Herrn Dr. Gutbrod, der seit 2011 Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats war, für seine langjährige Tätigkeit, die maßgeblich zum Erfolg der MyHammer Gruppe beigetragen hat.

Aussender: MyHammer Holding AG

ISIN(s): DE000A11QWW6 (Aktie)

