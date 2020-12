Wie ich auf Bloomberg lese, kauft die LGT Bank AG das Wealth Management der Schweizer UBS Europe SE in Österreich. Somit setzt sich die Konsolidierung am österreichischen Privatbankenmarkt fort. Erinnere dich, zuletzt hatte sich die LLB Österreich AG die Semper Constantia Privatbank (lies hier nach) einverleibt. Die UBS Wealth Management verwaltet hier in Österreich vier Milliarden Euro und hat 60 ...

