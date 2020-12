Solartitel wie SMA Solar, Solaredge und JinkoSolar gehören in dieser Woche erneut zu den großen Gewinnern. In Europa winken neue Klimaziele und auch China will den Ausbau von Wind- und Solarkraft beschleunigen. Zudem dürfte der absehbar neue US-Präsident Joe Biden rund zwei Billionen in Erneuerbare Energien stecken.Christopher Rathke vom LSF Solar & Sustainable Energy Fund verweist auch auf die Neuausrichtung Tausender Unternehmen. Dort verabschiede man sich von Neuinvestitionen in fossile Brennstoffe ...

