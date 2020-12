Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ein ereignisreiches Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu, so die Deutsche Börse AG.Dennoch bleibe es bis zuletzt spannend. "Zum Wochenstart stehen der Erleichterung über weitere Brexit-Verhandlungen und dem Rollout der Corona-Impfungen zusätzliche Virus-bedingte Einschränkungen gegenüber", beschreibe Hubert Heuclin von der BNP Paribas. Das begünstige auf kurze Sicht seitwärts tendierende Aktienmärkte. Sollte das im Raum stehende US-Konjunkturpaket im Volumen von über 900 Milliarden US-Dollar verabschiedet werden, werde das nach Ansicht des Händlers vermutlich keine großen Sprünge an den Börsen auslösen. "Die diversen Hilfsmaßnahmen scheinen an den Märkten mittlerweile vollständig eingepreist zu sein." ...

