Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Vakzine sind in Rekordzeit da - nicht, weil die Strecke verkürzt wurde, sondern weil alle schneller gelaufen sind, erklärt Noushin Irani, Fondsmanagerin des DWS Biotech (ISIN DE0009769976/ WKN 976997) bei der DWS.Der Beginn der Impfungen gegen das Virus SARS-CoV-2 sei in Reichweite. Allerdings würden sich die Menschen in Deutschland noch in Zurückhaltung üben, wenn es um die Bereitschaft gehe, sich eines der Mittel auch tatsächlich verabreichen zu lassen. Laut einer in der vergangenen Woche vorgelegten Forsa-Umfrage beispielsweise wollten 50 Prozent der Befragten wahrscheinlich erst einmal abwarten, 43 Prozent wollten sich impfen lassen und sieben Prozent würden es ablehnen, sich ein Mittel verabreichen zu lassen. ...

