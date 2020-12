DJ onoff mit neuer Aufstellung

DGAP-Media / 2020-12-16 / 16:41 Nach der vertraglich vereinbarten Trennung von dem bisherigen COO der onoff AG, Herrn Hartmut Dietrich, traf sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft erneut, um die überarbeitete Planung für das kommende Geschäftsjahr zu verabschieden. Zugleich folgte der Aufsichtsrat einstimmig den Personalvorschlägen des amtierenden Vorstands Dr. Uwe Ganzer. Der Vertrieb wird weiterhin für die Gesamtgruppe von Herrn Gunnar Kahl geleitet. Die technische Leitung des Herzstückes der Gruppe, der onoff engineering gmbh, wird zukünftig Herr Heiko Kröber als technischer Geschäftsführer verantworten. Als Projektingenieur begann Heiko Kröber vor 18 Jahren seine berufliche Laufbahn bei onoff. Stationen in Augsburg und der Schweiz schlossen sich an. Zuletzt verantwortete Herr Kröber die technische Leitung sowie den F&E-Bereich der onoff it-solutions gmbh. "Ich freue mich, in einer schwierigen Umstellungsphase die Verantwortung für die onoff engineering gmbh zu übernehmen, um zusammen mit einem tollen Team die Ergebnisqualität zukünftig zu verbessern", ist von Heiko Kröber zu erfahren. Der verbleibende Alleinvorstand Dr. Uwe Ganzer ergänzt: "Die onoff verfügt über hervorragende Mitarbeiter, die sich über die letzten Jahre im Hause entwickelt haben und zu Führungspersönlichkeiten herangereift sind. Die Berufung von Heiko Kröber ist einmal mehr Beleg für diese jahrelange Entwicklung." Weitere Informationen unter: www.onoff-group.de [1] *Über die onoff AG:* Als systemunabhängiger Partner für Automatisierung und IT entwickelt die onoff AG passgenaue, zukunftsorientierte Lösungen für die Prozessautomatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Die Branchenschwerpunkte liegen im Bereich Pharma, Food, Chemie, Wasser/Abwasser, Erdgas sowie Handel. Über 180 Mitarbeitende sind im In- und Ausland an acht verschiedenen Standorten aktiv, um ortsnah Kundenprojekte rund um das Thema Industrie 4.0 erfolgreich umzusetzen. Die nationale und internationale Erfahrung und das über 30-jährige Know-how spiegeln sich im Leistungsspektrum der beiden Kernbereiche: onoff engineering gmbh und onoff it-solutions gmbh. Kontakt: onoff AG Niels-Bohr-Str. 6 31515 Wunstorf Ingrid Knoll +49 50319686-0 Ingrid.Knoll@onoff-group.de BeckerBeratungsGesellschaft (BBG) Klaus-Karl Becker +49 (0) 172 61 41 955 KKB@B-BG.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: onoff Aktiengesellschaft Schlagwort(e): Unternehmen 2020-12-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: onoff Aktiengesellschaft Niels-Bohr-Str. 6 31515 Wunstorf Deutschland Telefon: +49 5031 9686-0 Fax: +49 5031 9686-96 E-Mail: info@onoff-group.de Internet: www.onoff-group.de ISIN: DE000A2BPNB1 WKN: A2BPNB Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 1155814 Ende der Mitteilung DGAP-Media 1155814 2020-12-16 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3d355945919055a108c618615e53c69b&application_id=1155814&site_id=vwd&application_name=news

